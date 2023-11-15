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Сегодня, 20:00

Грета Гервиг не читала ни одной рецензии на «Барби»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из фильма «Барби»
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В интервью Vanity Fair режиссер фильма «Барби» Грета Гервиг рассказала, что пока не читала рецензий на свою картину: «Наверное, я соберу их все и прочитаю где-нибудь в феврале, но пока прошло недостаточно времени. Об успехе фильма я узнаю по историям. Судя по всему, было много людей, сказавших, что они не могут вспомнить последний фильм, на котором были в кинотеатре».

«Барби» стала самой кассовой картиной этого года, собрав в мировом прокате $ 1,4 миллиарда.

Ранее председатель Netflix Films Скотт Стубер подтвердил, что съемки «Хроник Нарнии» Греты Гервиг начнутся в следующем году.

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