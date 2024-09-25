Сериал «Гротеск»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 18:00
Сегодня, 25 сентября на Hulu пройдет премьера двух эпизодов многосерийного хоррора «Гротеск» о детективе и монахине, которые расследуют серию ужасных преступлений.
В сериале снялись Ниси Нэш, Николас Александр Чавес, Лесли Мэнвилл, Кортни Б. Вэнс, Тесса Феррер, Микаэла Даймонд, Рэйвен Гудвин, Виктория Эбботт и Джозеф Шварц.
|1 серия
|25 сентября
|2 серия
|25 сентября
|3 серия
|2 октября
|4 серия
|2 октября
|5 серия
|9 октября
|6 серия
|9 октября
|7 серия
|16 октября
|8 серия
|16 октября
|9 серия
|23 октября
|10 серия
|23 октября