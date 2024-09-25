Сериал «Гротеск»: расписание релиза эпизодов

Читайте нас в

Сегодня, 25 сентября на Hulu пройдет премьера двух эпизодов многосерийного хоррора «Гротеск» о детективе и монахине, которые расследуют серию ужасных преступлений.

В сериале снялись Ниси Нэш, Николас Александр Чавес, Лесли Мэнвилл, Кортни Б. Вэнс, Тесса Феррер, Микаэла Даймонд, Рэйвен Гудвин, Виктория Эбботт и Джозеф Шварц.

Трейлер сериала «Гротеск»

Расписание выхода эпизодов сериала «Гротеск»