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Сегодня, 14:40

Хавьер Бардем может сыграть Галактуса в «Фантастической четверке»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из фильма «Ешь, молись, люби»
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Недавно стало известно о том, что Педро Паскаль ведет переговоры о присоединении к актерскому составу «Фантастической четверки».

Теперь инсайдер Джефф Снайдер сообщил, что Хавьер Бардем рассматривается на роль пожирателя миров Галактуса.

Сыграть величайшего злодея вселенной Marvel актеру может помешать конфликт в расписании: на горизонте у Бардема работа над проектом о «Формуле-1».

Ранее инсайдеры рассказывали, что роль Галактуса может сыграть Антонио Бандерас.

Премьера «Фантастической четверки» пройдет в 2025 году.

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