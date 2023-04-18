HBO показал трейлер сериала «Идол» под песню Бритни Спирс

В новом трейлере сериала «Идол» от HBO, представленном на YouTube-канале сервиса, звучит песня Бритни Спирс Gimme More. Трек идеально задал атмосферу — шоу обещает быть горячим и откровенным.

В центре истории роман популярной певицы Джослин (Лили-Роуз Депп) и владельца ночного клуба Тедроса (Эйбел The Weeknd Тесфайе), у которого есть свой «небольшой» секрет.

В первом сезоне будет представлено 6 серий. Премьера намечена на 4 июня.