HBO выдвинет Ксению Середу на «Эмми» за операторскую работу в «Одних из нас»

Операторов сериала «Одни из нас» Ксению Середу («Дылда», «Мама, я дома») и Эбена Болтера («Авеню 5») выдвинут на соискание премии «Эмми». Середу планируют выдвинуть за работу над первым эпизодом, Болтера — над третьим.

Американская телевизионная академия выберет претендентов на премию «Эмми» голосованием. Список номинантов объявят 12 июля, а церемония награждения победителей должна пройти в сентябре.