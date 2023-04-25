HBO выдвинет Ксению Середу на «Эмми» за операторскую работу в «Одних из нас»

Сегодня, 15:20
Операторов сериала «Одни из нас» Ксению Середу («Дылда», «Мама, я дома») и Эбена Болтера («Авеню 5») выдвинут на соискание премии «Эмми». Середу планируют выдвинуть за работу над первым эпизодом, Болтера — над третьим.
Американская телевизионная академия выберет претендентов на премию «Эмми» голосованием. Список номинантов объявят 12 июля, а церемония награждения победителей должна пройти в сентябре.
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