Хейден Кристенсен не рассчитывал сыграть роль Дарта Вейдера в «Звездных войнах»

В интервью Empire исполнитель роли Энакина Скайуокера Хейден Кристенсен рассказал, что не рассчитывал получить такую масштабную роль во вселенной «Звездных войн»: «Мне было 18, мне позвонил мой агент и сообщил, что идет кастинг на роль Энакина Скайуокера в «Звездных войнах». Я подумал: «Ух ты, круто».

Актер добавил, что участие в проекте казалось ему недостижимым: «Помню, как спросил своего агента: «Может быть, есть другая роль, на которую можно меня предложить? Потому что Энакин кажется недостижимым».

Хейден Кристенсен вспоминал, что на роль Дарта Вейдера претендовали многие актеры, включая Леонардо Дикаприо: «Я слышал, что они встречались с Леонардо и кучей других актеров. Это лишь подтвердило мою мысль о том, что роль достанется кому-то другому».

На данный момент последний раз Хейден Кристенсен появился в образе Энакина Скайуокера в сериале «Асока».