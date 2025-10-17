Видео
Хищник Миссия Осирис фильм 2025: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

17 октября, 14:00

1 мин.

Вышел трейлер фантастического триллера «Хищник: Миссия «Осирис»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Хищник: Миссия «Осирис», реж. Уильям Кауфман, Roosevelt Film Lab, Denton Film., Appalachian Film
Кадр из фильма «Хищник: Миссия «Осирис», реж. Уильям Кауфман, Roosevelt Film Lab, Denton Film., Appalachian Film

Компания «Ракета Релизинг» опубликовала официальный трейлер фантастического триллера «Хищник: Миссия «Осирис». Режиссером фильма выступил Уильям Кауфман («Грешники и святые», «Конец дня»).

По сюжету проекта вооруженная группа спецназовцев со стертой памятью противостоит агрессивной расе охотников.

Альтер фильм 2025: обзор и&nbsp;рецензия, стоит&nbsp;ли смотреть&nbsp;&mdash; Том Фелтон.«Альтер»: каким получился научно-фантастический боевик с Томом Фелтоном

Кто снялся в фильме «Хищник: Миссия «Осирис»

В картине снялись Макс Мартини, Линда Хэмилтон, Брианна Хилдебранд, ЛаМоника Гаррет, Майкл Ирби, Линдс Эдвардс, Джарен Митчелл, Дэйв Медоуз и Джонни Баллард.

Трейлер фильма «Хищник: Миссия «Осирис»

Когда выйдет фильм «Хищник: Миссия «Осирис»

Российская премьера фильма «Хищник: Миссия «Осирис» пройдет 30 октября.

Трон Арес, фильм.Disney планирует закрыть «Трон» после провала «Ареса»

2
Фильмы
Сериал «Тысяча «нет» и одно «да»: расписание релиза эпизодов

  • Berkut-7

    Линда Хемильтон уже просто полноценная бабушка, а все бегает стреляет из автоматов против пришельцев , выглядит это максимально неестественно , её время ушло давно, ну пусть в триллере хотя бы снимается или драме какой-нибудь , на зачем лезть в боевики ?

    17.10.2025

  • SHIPOKRIL-71

    Рейтинг на Кинопоиске 4.5 Походу достаточно трейлера

    17.10.2025