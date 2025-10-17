Вышел трейлер фантастического триллера «Хищник: Миссия «Осирис»

17 октября, 14:00
Компания «Ракета Релизинг» опубликовала официальный трейлер фантастического триллера «Хищник: Миссия «Осирис». Режиссером фильма выступил Уильям Кауфман («Грешники и святые», «Конец дня»).
По сюжету проекта вооруженная группа спецназовцев со стертой памятью противостоит агрессивной расе охотников.
В картине снялись Макс Мартини, Линда Хэмилтон, Брианна Хилдебранд, ЛаМоника Гаррет, Майкл Ирби, Линдс Эдвардс, Джарен Митчелл, Дэйв Медоуз и Джонни Баллард.
Российская премьера фильма «Хищник: Миссия «Осирис» пройдет 30 октября.
Berkut-7
Линда Хемильтон уже просто полноценная бабушка, а все бегает стреляет из автоматов против пришельцев , выглядит это максимально неестественно , её время ушло давно, ну пусть в триллере хотя бы снимается или драме какой-нибудь , на зачем лезть в боевики ?
17.10.2025
SHIPOKRIL-71
Рейтинг на Кинопоиске 4.5 Походу достаточно трейлера
17.10.2025