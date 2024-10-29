Документальный сериал «Хит»: расписание релиза эпизодов

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На Wink состоялась премьера первого эпизода документального сериала «Хит» о становлении и развитии популярной российской музыки. Проект охватывает период с 1991 года до современности.

В документальном сериале приняли участие Сергей Лазарев, Валерия, IOWA, Шура, Ваня Дмитриенко, Юрий Аксюта, FEDUK, Bushido Zho, Boulevard Depo, Дмитрий Маликов, Пашу, Иосиф Пригожин, Слава, Бьянка, Юлия Савичева, 5sta Family, Татьяна Буланова, Батишта, Евгений Фридлянд, Александр Толмацкий, Яна Чурикова, Виктор Абрамов и другие.

Трейлер документального сериала «Хит»

Расписание выхода эпизодов документального сериала «Хит»