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Ходячие мертвецы выжившие 2024: дата выхода, расписание серий, где смотреть
Фильмы и сериалы

28 февраля, 22:00

1 мин.

Сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие» стартовал: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие».
Фото Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие»
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25 февраля на телеканале AMC и стриминге AMC+ прошла премьера постапокалиптического сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие». Проект рассказывает о разлученных влюбленных: когда главная героиня узнает о том, что ее мужа взяли в плен бойцы Гражданской республики, то отправляется вызволять его, по пути уничтожая толпы голодных зомби.

В «Выживших» снялись Эндрю Линкольн, Данай Гурира, Терри О'Куинн, Поллианна Макинтош, Лесли-Энн Брандт, Крэйг Тейт, Фрэнки Киньонес, Роберт О'Хара, Луба Мэйсон и Алексис Рэй Форленца.

Расписание релиза эпизодов сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие»

1 серия 25 февраля
2 серия 3 марта
3 серия 10 марта
4 серия 17 марта
5 серия 24 марта
6 серия 31 марта
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