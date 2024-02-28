Сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие» стартовал: расписание релиза эпизодов

28 февраля, 22:00
25 февраля на телеканале AMC и стриминге AMC+ прошла премьера постапокалиптического сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие». Проект рассказывает о разлученных влюбленных: когда главная героиня узнает о том, что ее мужа взяли в плен бойцы Гражданской республики, то отправляется вызволять его, по пути уничтожая толпы голодных зомби.
В «Выживших» снялись Эндрю Линкольн, Данай Гурира, Терри О'Куинн, Поллианна Макинтош, Лесли-Энн Брандт, Крэйг Тейт, Фрэнки Киньонес, Роберт О'Хара, Луба Мэйсон и Алексис Рэй Форленца.
|1 серия
|25 февраля
|2 серия
|3 марта
|3 серия
|10 марта
|4 серия
|17 марта
|5 серия
|24 марта
|6 серия
|31 марта