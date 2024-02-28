Сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие» стартовал: расписание релиза эпизодов

25 февраля на телеканале AMC и стриминге AMC+ прошла премьера постапокалиптического сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие». Проект рассказывает о разлученных влюбленных: когда главная героиня узнает о том, что ее мужа взяли в плен бойцы Гражданской республики, то отправляется вызволять его, по пути уничтожая толпы голодных зомби.

В «Выживших» снялись Эндрю Линкольн, Данай Гурира, Терри О'Куинн, Поллианна Макинтош, Лесли-Энн Брандт, Крэйг Тейт, Фрэнки Киньонес, Роберт О'Хара, Луба Мэйсон и Алексис Рэй Форленца.

Расписание релиза эпизодов сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие»