Кто снялся в фильме «Холоп 2» Клима Шипенко

1 января прошла премьера фильма Клима Шипенко «Холоп 2». Сиквел сосредоточил свое внимание на перевоспитании представительницы «золотой молодежи» Кати, которое устроил главный герой Гриша.

В первой части картины он сам прошел путь от инфантильного мажора до осознанного человека, понимающего, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки.

В фильме «Холоп 2» снялись Аглая Тарасова (Катя), Милош Бикович (Гриша), Иван Охлобыстин (Лев Арнольдович, психолог), Александр Самойленко (Павел, отец Гриши), Мария Миронова (Анастасия, жена Павла), Ольга Дибцева (Полина), Наталья Рогожкина (мама Кати), Олег Комаров (барин), Софья Зайка (Люба), Павел Деревянко («Наполеон Бонапарт») и Сергей Соцердотский (Прошка).