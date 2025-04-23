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Холоп 3: когда выйдет и что известно — будет ли Милош Бикович
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:30

1 мин.

Стало известно, когда выйдет фильм «Холоп 3»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Холоп 2», реж. Клим Шипенко, Yellow, Black & White, Централ Партнершип, MEM Cinema Production
Фото Кадр из фильма «Холоп 2», реж. Клим Шипенко, Yellow, Black & White, Централ Партнершип, MEM Cinema Production
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Картина «Холоп 3» Клима Шипенко выйдет в российский прокат в 2026 году, сообщает ТАСС.

«Точная дата выхода пока не определена, но работа ведется, и я надеюсь, что фильм выйдет уже в следующем году. Проект пока готовится, разрабатывается», — рассказал режиссер.

Милош Бикович снова предстанет в образе Гриши. В новой части его персонаж будет заниматься «перевоспитанием целой семьи мажоров».

Кроме того, в «Холопе 3» к своим ролям вернутся Аглая Тарасова, Александр Самойленко, Мария Миронова, Иван Охлобыстин и Ольга Дибцева.

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