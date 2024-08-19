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Холоп из Парижа фильм 2024: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:25

1 мин.

Вышел трейлер французского ремейка «Холопа»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Холоп из Парижа»
Фото Кадр из фильма «Холоп из Парижа»
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Central Partnership опубликовал трейлер комедии «Холоп из Парижа», по сюжету которой избалованный мажор Луи попадает в Версаль времен Людовика XIV.

Проект представляет собой ремейк фильма Клима Шипенко с Милошем Биковичем.

Режиссерами «Холопа из Парижа» выступили Александр Шарло и Франк Манье.

В картине снялись Одран Каттен, Кад Мерад, Кловис Корнийяк, Изабель Карре, Джейд Педри, Марк Ризо, Клара Жоли, Симон Ларварон, Кристиан Эк и Стефан Войтович.

«Холоп из Парижа» выйдет в российский прокат 12 сентября.

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