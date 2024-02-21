Стартовал 7 сезон сериала «Хороший доктор»: расписание релиза эпизодов

21 февраля, 21:05
20 февраля на платформе ABC прошла премьера прощального седьмого сезона сериала «Хороший доктор». Проект сосредоточен на молодом талантливом враче Шоне Мерфи с синдромом саванта: главный герой смог стать блестящим хирургом, но в личностном плане развитие персонажа идентично уровню десятилетнего ребенка.
В связи с переломными событиями в индустрии финальный сезон «Хорошего доктора» будет состоять всего из десяти эпизодов.
|1 серия
|20 февраля
|2 серия
|27 февраля
|3 серия
|5 марта
|4 серия
|12 марта
|5 серия
|19 марта
|6 серия
|26 марта
|7 серия
|2 апреля
|8 серия
|9 апреля
|9 серия
|16 апреля
|10 серия
|23 апреля