Стартовал 7 сезон сериала «Хороший доктор»: расписание релиза эпизодов

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20 февраля на платформе ABC прошла премьера прощального седьмого сезона сериала «Хороший доктор». Проект сосредоточен на молодом талантливом враче Шоне Мерфи с синдромом саванта: главный герой смог стать блестящим хирургом, но в личностном плане развитие персонажа идентично уровню десятилетнего ребенка.

В связи с переломными событиями в индустрии финальный сезон «Хорошего доктора» будет состоять всего из десяти эпизодов.

Расписание релиза эпизодов 7 сезона сериала «Хороший доктор»