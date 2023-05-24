Хронометраж «Оппенгеймера» составит почти три часа

Сегодня, 13:05
Кристофер Нолан рассказал Total Film, что «Оппенгеймер» будет его самым длинным фильмом.
Хронометраж ленты составит почти три часа. До этого первым по продолжительности фильмом британца был «Интерстеллар» (2 часа 49 минут).
Премьера ленты состоится 21 июля.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!