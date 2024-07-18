3 сезон сериала «И снова здравствуйте!»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 13:30
На «Иви» вышла третья серия третьего сезона сериала «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным. Проект рассказывает о бандите Борисе, который решает завязать с криминальным прошлым и открыть кондитерскую. На воплощение мечты у главного героя есть бесчисленное количество попыток, потому что он бессмертен.
В третьем сезоне Бориса ждет новая жизнь, новый бизнес и новый враг.
|1 серия
|4 июля
|2 серия
|11 июля
|3 серия
|18 июля
|4 серия
|25 июля
|5 серия
|1 августа
|6 серия
|8 августа
|7 серия
|15 августа
|8 серия
|22 августа
|9 серия
|29 августа
|10 серия
|5 сентября