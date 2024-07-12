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Идеальная пара: трейлер и дата выхода, Николь Кидман — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:00

1 мин.

Вышел трейлер сериала «Идеальная пара» с Николь Кидман

Стало известна дата выхода сериала «Идеальная пара» с Николь Кидман
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Идеальная пара»
Фото Кадр из сериала «Идеальная пара»
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Netflix опубликовал трейлер сериала Сюзанны Бир («Ночной администратор») «Идеальная пара».

Проект, основанный на одноименном романе Элин Хильдербранд, рассказывает об убийстве Селесты Отис накануне свадьбы. После трагедии все гости несостоявшегося торжества становятся потенциальными подозреваемыми.

В сериале снялись Николь Кидман, Дакота Фаннинг, Лив Шрайбер, Ив Хьюсон, Мэган Фэйхи, Майкл Бич, Джек Рейнор, Билли Хоул, Ник Сирси и Дендри Тейлор.

Премьера «Идеальной пары» пройдет 5 сентября на платформе Netflix.

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