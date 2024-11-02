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Игра престолов фильм: что известно — когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:45

1 мин.

По вселенной «Игры престолов» снимут фильм

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Игра престолов», реж. Дэвид Наттер / HBO
Фото Кадр из сериала «Игра престолов», реж. Дэвид Наттер / HBO
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The Hollywood Reporter сообщил, что в разработке у Warner Bros. находится фильм по вселенной «Игры престолов».

Производство проекта находится на ранней стадии. На данный момент у картины нет режиссера и сценариста. Детали сюжета тоже пока неизвестны.

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В 2022 году у «Игры престолов» вышел первый многосерийный спин-офф «Дом Дракона». Кроме того, планируется выход проекта «Рыцарь Семи Королевств», а также идет работа над спин-оффом «10 тысяч кораблей».

Ранее Джордж Мартин рассказывал, что в разработке находятся еще семь проектов по «Игре престолов»: три игровых и четыре анимационных. Писатель уточнил, что «Дом Дракона» и «Рыцарь Семи Королевств» не входят в число этих работ.

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