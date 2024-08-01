Стала известна дата выхода 2 сезона «Игры в кальмара»

Читайте нас в

Netflix опубликовал анонсирующее видео второго сезона «Игры в кальмара», в котором раскрыл дату выхода продолжения шоу и объявил, что финальный третий сезон проекта выйдет в 2025 году.

«Игра в кальмара» рассказывает о жестоком и тайном турнире на выживание, победитель которого получит 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США).

В сериале снялись Лим Сиван, Кан Ханыль, Пак Сонхун, Ян Донгын, Чо Юри, Кан Э-сим, Ли Дэвид, Ли Джин-квон, Чхве Сын Хен, Но Джэ-вон, Вон Джи-ан и Пак Гю Ен.

Продолжение «Игры в кальмара» выйдет 26 декабря на платформе Netflix.