Стало известно, когда выйдет второй сезон «Игры в кальмара»

Издание Variety сообщает, что второй сезон сериала «Игра в кальмара» выйдет в этом году. Netflix отправил письмо акционерам, в котором анонсировал будущие проекты сервиса, в том числе и продолжение дорамы Хван Дон-хека о жестокой игре на выживание.

Первый сезон «Игры в кальмара» вышел в 2021 году и стал настоящем хитом. На следующий год актер из сериала О Ен-су, сыгравший персонажа О Иль Нама, выиграл премию «Золотой глобус».

Кроме того, актеры (Ли Джон-джэ и Ли Ю-ми) и режиссер «Игры в кальмара» выиграли «Эмми».