Стало известно, когда состоится премьера 2 сезона «Игры в кальмара»

Южнокорейский актер Ли Джон Джэ сообщил, что премьера второго сезона «Игры в кальмара» пройдет в декабре этого года.

В сериале он сыграл персонажа по имени Сон Ки Хун. Живущий с пожилой матерью шофер и игроман стремится финансово обеспечить свою дочь Га Ен. Сон Ки Хун вступил в игру ради погашения долгов перед кредиторами.

«Игра в кальмара» — сериал Netflix, рассказывающий о людях, принявших участие в тайном турнире на выживание. У победителя есть призрачный шанс выиграть приз в размере 45,6 миллиарда вон (38,5 миллиона долларов).