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Игра в кальмара 2 сезон: дата выхода, когда выйдет в 2024 году
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:30

1 мин.

Стало известно, когда состоится премьера 2 сезона «Игры в кальмара»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара»
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Южнокорейский актер Ли Джон Джэ сообщил, что премьера второго сезона «Игры в кальмара» пройдет в декабре этого года.

В сериале он сыграл персонажа по имени Сон Ки Хун. Живущий с пожилой матерью шофер и игроман стремится финансово обеспечить свою дочь Га Ен. Сон Ки Хун вступил в игру ради погашения долгов перед кредиторами.

«Игра в кальмара» — сериал Netflix, рассказывающий о людях, принявших участие в тайном турнире на выживание. У победителя есть призрачный шанс выиграть приз в размере 45,6 миллиарда вон (38,5 миллиона долларов).

Игра в&nbsp;кальмара 2 сезон: дата выхода и&nbsp;сюжет, актеры. Когда выйдет 2-й сезон «Игры в кальмара» и чего от него ждать

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