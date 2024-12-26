Где смотреть 2-й сезон сериала «Игра в кальмара»

Сегодня, 22:30
Сегодня, 26 декабря, на платформе Netflix полностью вышел второй сезон сериала «Игра в кальмара». В продолжение проекта вошло семь эпизодов:
«Вечеринка по случаю Хэллоуина» (Halloween Party);
001;
«Шесть ног» (Six Legs);
«Еще одна игра» (One More Game);
O X;
«Друг или враг» Friend or Foe.
Во втором сезоне персонажи сериала продолжают участвовать в жестокой и опасной игре на выживание.
Все эпизоды первого и второго сезона сериала «Игра в кальмара» доступны для просмотра на Netflix (недоступен в России).
На данный момент платформа Netflix недоступна в России, однако поклонники дорамы «Игра в кальмара» уже могут новый сезон проекта в русской озвучке на сторонних сайтах.