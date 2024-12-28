Когда выйдет 3 сезон «Игры в кальмара»

На Netflix вышел второй сезон популярного южнокорейскогоо сериала «Игра в кальмара». Однако его финал оставил зрителей в неведении и заставил ждать продолжения.



Премьера третьего сезона сериала «Игра в кальмара» запланирована на 2025 год. Ожидается, что он выйдет в летом или осенью. Режиссер и сценарист Хван Дон Хек подтвердил, что будущий сезон станет финальным. Сюжет пока держится в тайне, но некоторые подсказки можно найти в деталях второго сезона.

В заключительной седьмой серии зрители могли заметить интригующую сцену после титров, где появилась знакомая зловещая кукла с новым напарником — куклой мальчика. Так что игры точно не закончились, и, возможно, даже стали сложнее.