Дэвид Финчер снимет англоязычный ремейк «Игры в кальмара»

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Издание Deadline сообщило, что режиссер Дэвид Финчер («Бойцовский клуб», «Загадочная история Бенджамина Баттона») снимет англоязычный ремейк сериала «Игра в кальмара».

По словам инсайдеров, Финчер планирует приступить к работе над проектом в следующем году.

На данный момент Netflix не подтверждает выхода ремейка «Игры в кальмара».

Оригинальный проект Хван Дон-хека рассказывает о смертельной игре на выживание, победитель которой получит 45,6 миллиарда вон (38,5 миллиона долларов США).

Премьера второго сезона «Игры в кальмара» пройдет 26 декабря этого года.