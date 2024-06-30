Опубликованы первые кадры сериала «Игры» об Олимпиаде-80

Сегодня, 18:00
Кинопоиск опубликовал первые кадры сериала Евгения Стычкина «Игры». Проект рассказывает об Олимпиаде-80. В силу сложившихся обстоятельств сын советского функционера начинает работать там волонтером, оказавшись по ту сторону события мирового масштаба.
В сериале снялись Григорий Верник, Мария Карпова, Игорь Костолевский, Игорь Гордин, Вячеслав Чепурченко, Евгений Стычкин, Юрий Стоянов, Алексей Серебряков, Мария Майкова-Слидовкер и Александра Бортич.
Премьера сериала «Игры» пройдет 3 августа.