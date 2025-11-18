Картина «Иллюзия обмана 3» собрала более 500 миллионов рублей в российском прокате

По данным ЕАИС, картина Рубена Фляйшера «Иллюзия обмана 3» собрала в российском прокате более 538 миллионов рублей за первый уик-энд. На данный момент кассовые сборы фильма в России составляют более 568 миллионов.

В мировом прокате «Иллюзия обмана 3» собрала 75,5 миллиона долларов. Бюджет фильма — 90 миллионов долларов.

Картина Рубена Фляйшера вышла в российских кинотеатрах 13 ноября. По сюжету команда выдающихся иллюзионистов воссоединилась ради нового громкого дела.