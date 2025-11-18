Видео
Иллюзия обмана 3 фильм: кассовые сборы в России и мире, сюжет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:40

1 мин.

Картина «Иллюзия обмана 3» собрала более 500 миллионов рублей в российском прокате

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3», реж. Рубен Фляйшер, Lionsgate, Summit Entertainment, The Fusion Media
Фото Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3», реж. Рубен Фляйшер, Lionsgate, Summit Entertainment, The Fusion Media

По данным ЕАИС, картина Рубена Фляйшера «Иллюзия обмана 3» собрала в российском прокате более 538 миллионов рублей за первый уик-энд. На данный момент кассовые сборы фильма в России составляют более 568 миллионов.

В мировом прокате «Иллюзия обмана 3» собрала 75,5 миллиона долларов. Бюджет фильма — 90 миллионов долларов.

Картина Рубена Фляйшера вышла в российских кинотеатрах 13 ноября. По сюжету команда выдающихся иллюзионистов воссоединилась ради нового громкого дела.

Иллюзия обмана 3, фильм, Всадники, новые Всадники.Всадники возвращаются: обзор фильма «Иллюзия обмана 3»

  • Millwall82

    тут показатель в другом, Джесси Айзенберг совершенно бесплатно пожертвовал свою почку незнакомому человеку, просто в качестве альтруизма. Ну и почетный донор крови это, как и минимум половину заработка он тратит на благотворительность. Мужик.

    18.11.2025