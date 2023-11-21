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Сегодня, 15:20

Иман Веллани прокомментировала низкие кассовые сборы фильма «Марвелы»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из фильма «Марвелы»
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«Марвелы» («Капитан Марвел 2») стал самым провальным фильмом в истории Marvel. Во вторую неделю проката сборы картины рухнули на 79 процентов — для голливудских фильмов о супергероях это рекордное падение.

В интервью Yahoo Entertainment исполнительница роли Каманы Хан (Мисс Марвел) Иман Веллани объяснила, что кассовые сборы фильма не имеют к ней отношения: «Не хочу сосредоточиваться на том, что не могу контролировать, потому что какой в этом смысл? Это дело Боба Айгера (глава Disney. — Прим. «СЭ»)».

Актриса добавила, что не стоит возлагать большие надежды на развлекательное кино: «Я довольна готовым результатом, и людям, которые мне небезразличны, фильм тоже понравился. Провести время за его просмотром приятно, а что еще можно хотеть от подобных проектов? В нем есть супергерои, действие происходит в космосе. Все не так уж и сложно, это фильм о командной работе и сестринстве. Это развлекательное кино, и я рада, что могу поделиться им с людьми».

Ранее Стивен Кинг осудил злорадствующих над низкими сборами фильма (и привел отчаянный в своей безнадежности аргумент про парней-подростков).

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