Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Ингеборг Бахман путешествие в пустыню: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер
Фильмы и сериалы

21 марта, 18:10

1 мин.

В российский прокат выйдет биографическая драма «Ингеборг Бахман: Путешествие в пустыню»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Ингеборг Бахман: Путешествие в пустыню».
Фото Кадр из фильма «Ингеборг Бахман: Путешествие в пустыню»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

28 марта состоится российская премьера биографической драмы «Ингеборг Бахман: Путешествие в пустыню». Режиссером и сценаристом проекта выступила Маргарете фон Тротта («Ханна Арендт»). Впервые ленту показали в 2023 году на Берлинском кинофестивале.

Картина рассказывает об отношениях двух амбициозных писателей, где есть место для любви, ревности и конкуренции.

В фильме снялись Вики Крипс, Рональд Церфельд, Тобиас Самуэль Реш, Бэзил Айденбенц, Луна Ведлер, Марк Лимпах, Ренато Карпентьери, Катарина Шмаленберг и Никкель Безенберг.

Премьера картины «Ингеборг Бахман: Путешествие в пустыню» пройдет в российских кинотеатрах 28 марта.

Палм-Рояль, 2024. На Apple TV+ стартовал мини-сериал «Палм-Рояль»: расписание релиза эпизодов
Фильмы
3
0
Новости холдинга
Россия, Китай и Алжир проголосовали против проекта резолюции США по Газе
Билялетдинов уходит, Радулов в подвешенном состоянии, а «Ак Барс» готов менять вектор
Тела застреленных мужчины и женщины нашли у кладбища под Оренбургом
Вице-премьер Украины подтвердила призывы США не наносить удары по НПЗ в России
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Max опубликовал два трейлера 2 сезона «Дома Дракона»