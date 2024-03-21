В российский прокат выйдет биографическая драма «Ингеборг Бахман: Путешествие в пустыню»

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28 марта состоится российская премьера биографической драмы «Ингеборг Бахман: Путешествие в пустыню». Режиссером и сценаристом проекта выступила Маргарете фон Тротта («Ханна Арендт»). Впервые ленту показали в 2023 году на Берлинском кинофестивале.

Картина рассказывает об отношениях двух амбициозных писателей, где есть место для любви, ревности и конкуренции.

В фильме снялись Вики Крипс, Рональд Церфельд, Тобиас Самуэль Реш, Бэзил Айденбенц, Луна Ведлер, Марк Лимпах, Ренато Карпентьери, Катарина Шмаленберг и Никкель Безенберг.

Премьера картины «Ингеборг Бахман: Путешествие в пустыню» пройдет в российских кинотеатрах 28 марта.