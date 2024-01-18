Драма «Иногда я думаю о смерти» с Дейзи Ридли выйдет 26 января

В российский прокат выйдет фильм «Иногда я думаю о смерти»

26 января пройдет премьера драмы «Иногда я думаю о смерти». По сюжету фильма главная героиня Фрэн — офисная сотрудница, почти всегда находящаяся в одиночестве. Знакомство с коллегой по работе Робертом приносит перемены в ее привычный стиль жизни.

Главную роль в фильме исполнила Дейзи Ридли, известная по фильмам «Офелия» и «Убийство в Восточном экспрессе». Также в картине снялись Дейв Мерхейе, Парвеш Шина, Марсия Дебонис, Мэг Штальтер, Бриттани О'Грэйди, Бри Элрод, Айанна Беркшир и Шон Тарджото.