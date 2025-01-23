Дата выхода 2-го сезона сериала «Инспектор Гаврилов»: расписание релиза эпизодов

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24 января на платформе START пройдет премьера второго сезона сериала «Инспектор Гаврилов». Режиссерами проекта выступили Кирилл Васильев («Фитнес») и Анатолий Колиев («Папины дочки. Новые»).

По сюжету рецидивист в силу непредвиденного и крайне удачного стечения обстоятельств стал начальником полиции провинциального Усть-Шахтинска.

Кто снялся в сериале «Инспектор Гаврилов»

В проекте снялись Виктор Добронравов, Екатерина Стулова, Наталья Земцова, Денис Власенко, Андрей Петелько, Омар Алибутаев, Алексей Демидов, Никита Дювбанов, Вадим Ракитин и Михаил Павлик.

Трейлер 2-го сезона сериала «Инспектор Гаврилов»

Расписание релиза эпизодов 2-го сезона сериала «Инспектор Гаврилов»