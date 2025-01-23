Дата выхода 2-го сезона сериала «Инспектор Гаврилов»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 19:35
24 января на платформе START пройдет премьера второго сезона сериала «Инспектор Гаврилов». Режиссерами проекта выступили Кирилл Васильев («Фитнес») и Анатолий Колиев («Папины дочки. Новые»).
По сюжету рецидивист в силу непредвиденного и крайне удачного стечения обстоятельств стал начальником полиции провинциального Усть-Шахтинска.
В проекте снялись Виктор Добронравов, Екатерина Стулова, Наталья Земцова, Денис Власенко, Андрей Петелько, Омар Алибутаев, Алексей Демидов, Никита Дювбанов, Вадим Ракитин и Михаил Павлик.
|1 серия
|24 января
|2 серия
|24 января
|3 серия
|31 января
|4 серия
|7 февраля
|5 серия
|14 февраля
|6 серия
|21 февраля
|7 серия
|28 февраля
|8 серия
|7 марта
|9 серия
|14 марта
|10 серия
|17 марта
|11 серия
|21 марта
|12 серия
|24 марта
|13 серия
|28 марта
|14 серия
|31 марта
|15 серия
|4 апреля
|16 серия
|7 апреля
|17 серия
|11 апреля