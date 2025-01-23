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Инспектор Гаврилов сериал: дата выхода серий и трейлер — расписание
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:35

1 мин.

Дата выхода 2-го сезона сериала «Инспектор Гаврилов»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Инспектор Гаврилов», реж. Кирилл Васильев, Анатолий Колиев / START
Фото Кадр из сериала «Инспектор Гаврилов», реж. Кирилл Васильев, Анатолий Колиев / START
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24 января на платформе START пройдет премьера второго сезона сериала «Инспектор Гаврилов». Режиссерами проекта выступили Кирилл Васильев («Фитнес») и Анатолий Колиев («Папины дочки. Новые»).

По сюжету рецидивист в силу непредвиденного и крайне удачного стечения обстоятельств стал начальником полиции провинциального Усть-Шахтинска.

Кто снялся в сериале «Инспектор Гаврилов»

В проекте снялись Виктор Добронравов, Екатерина Стулова, Наталья Земцова, Денис Власенко, Андрей Петелько, Омар Алибутаев, Алексей Демидов, Никита Дювбанов, Вадим Ракитин и Михаил Павлик.

Трейлер 2-го сезона сериала «Инспектор Гаврилов»

Расписание релиза эпизодов 2-го сезона сериала «Инспектор Гаврилов»

1 серия 24 января
2 серия 24 января
3 серия 31 января
4 серия 7 февраля
5 серия 14 февраля
6 серия 21 февраля
7 серия 28 февраля
8 серия 7 марта
9 серия 14 марта
10 серия 17 марта
11 серия 21 марта
12 серия 24 марта
13 серия 28 марта
14 серия 31 марта
15 серия 4 апреля
16 серия 7 апреля
17 серия 11 апреля
Подслушано в&nbsp;Рыбинске, START. Дата выхода сериала «Подслушано в Рыбинске»: расписание релиза эпизодов

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