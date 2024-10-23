Вышел трейлер сериала Тайки Вайтити и Чарльза Ю «Интерьер Чайна-тауна»

Сегодня, 15:00
Hulu опубликовал трейлер сериала Тайки Вайтити и Чарльза Ю «Интерьер Чайна-тауна». Проект рассказывает об актере Уиллисе Ву, который случайно становится свидетелем преступления и начинает распутывать криминальную сеть Китайского квартала, параллельно узнавая историю собственной семьи.
В «Интерьере Чайна-тауна» снялись Джимми О. Ян, Хлоя Беннет, Ма Ци, Ронни Чиэн, Лиза Гилрой, Салливан Джонс, Арчи Као, Чау Лун, Диана Линь и Энни Чанг.
Все десять эпизодов сериала «Интерьер Чайна-тауна» выйдут 19 ноября.