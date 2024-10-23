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Интерьер Чайна-тауна сериал 2024: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:00

1 мин.

Вышел трейлер сериала Тайки Вайтити и Чарльза Ю «Интерьер Чайна-тауна»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Интерьер Чайна-тауна», реж. Тайка Вайтити, Hulu
Фото Кадр из сериала «Интерьер Чайна-тауна», реж. Тайка Вайтити, Hulu
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Hulu опубликовал трейлер сериала Тайки Вайтити и Чарльза Ю «Интерьер Чайна-тауна». Проект рассказывает об актере Уиллисе Ву, который случайно становится свидетелем преступления и начинает распутывать криминальную сеть Китайского квартала, параллельно узнавая историю собственной семьи.

Кто снялся в сериале «Интерьер Чайна-тауна»

В «Интерьере Чайна-тауна» снялись Джимми О. Ян, Хлоя Беннет, Ма Ци, Ронни Чиэн, Лиза Гилрой, Салливан Джонс, Арчи Као, Чау Лун, Диана Линь и Энни Чанг.

Трейлер сериала «Интерьер Чайна-тауна»

Когда выйдет сериал «Интерьер Чайна-тауна»

Все десять эпизодов сериала «Интерьер Чайна-тауна» выйдут 19 ноября.

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