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Иные 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
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Сегодня, 22:00

1 мин.

Дата выхода первого сезона сериала «Иные»: расписание релиза эпизодов

25 января стартует российский фэнтэзи-сериал «Иные»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Иные».
Фото Кадр из сериала «Иные»
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25 января в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» стартует российский фэнтези-сериал «Иные». Сюжет проекта разворачивается в альтернативном Ленинграде 1940-х годов.

Пытаясь предотвратить смерть брата, главная героиня Анна узнает, что обладает сверхъестественными способностями. Девушка еще не научилась контролировать и скрывать свою силу. Вскоре способности Анны привлекли внимание органов госбезопасности и одного загадочного иностранца.

В сериале «Иные» снялись Ирина Мартыненко, Илья Маланин, Вольфганг Черни, Алексей Серебряков, Линда Лапиньш, Николай Фоменко, Евгения Симонова, Кирилл Нагиев, Денис Ткачев и Игорь Усачев.

Расписание выхода первого сезона сериала «Иные»

1 серия 25 января
2 серия 1 февраля
3 серия 8 февраля
4 серия 15 февраля
5 серия 22 февраля
6 серия 29 февраля
Мастер и&nbsp;Маргарита, 2024. Премьера фильма «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Булгакова состоится 25 января
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