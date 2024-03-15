На Netflix вышла «Ирландская мечта» с Линдси Лохан

Сегодня, 15 марта, на платформе Netflix состоялась премьера фильма «Ирландская мечта» с Линдси Лохан.

Сюжет картины сосредоточен на Мэдди, которая, приехав в гости на свадьбу к другу Полу, поняла, что питает к герою романтические чувства, и загадала желание выйти за него замуж.

Оно сбылось: как по волшебству Мэдди стала невестой Пола, но вскоре после этого познакомилась с фотографом Джеймсом и столкнулась с непростым выбором.

В «Ирландской мечте» снялись Линдси Лохан, Эдвард Спелирс, Александр Влахос, Аеша Карри, Элизабет Тан, Джасинта Мулкахи, Джейн Сеймур, Доун Брэдфилд и Морис Бирн.