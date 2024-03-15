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Ирландская мечта: когда выйдет, где смотреть, трейлер
Фильмы и сериалы

15 марта, 18:30

1 мин.

На Netflix вышла «Ирландская мечта» с Линдси Лохан

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Ирландская мечта».
Фото Кадр из фильма «Ирландская мечта»
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Сегодня, 15 марта, на платформе Netflix состоялась премьера фильма «Ирландская мечта» с Линдси Лохан.

Сюжет картины сосредоточен на Мэдди, которая, приехав в гости на свадьбу к другу Полу, поняла, что питает к герою романтические чувства, и загадала желание выйти за него замуж.

Оно сбылось: как по волшебству Мэдди стала невестой Пола, но вскоре после этого познакомилась с фотографом Джеймсом и столкнулась с непростым выбором.

В «Ирландской мечте» снялись Линдси Лохан, Эдвард Спелирс, Александр Влахос, Аеша Карри, Элизабет Тан, Джасинта Мулкахи, Джейн Сеймур, Доун Брэдфилд и Морис Бирн.

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