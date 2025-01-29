Новый сезон комедийного сериала «Ивановы-Ивановы» выйдет 17 февраля

17 февраля в 19:30 на СТС пройдет премьера нового восьмого сезона сериала «Ивановы-Ивановы». В продолжении проекта персонажи столкнутся с сильными любовными переживаниями, связанными с ревностью и соперничеством.

«В моей жизни ничего подобного не случалось. — Я всегда уважительно отношусь к человеку, с которым состою в отношениях. Даже если понимаю, что любовь прошла, не начинаю новую историю, не завершив старую. В этом плане Ваня от меня очень далек. Он пытается усидеть на двух стульях. Ситуация у него сложная, но понять его все равно не могу. Надеюсь, разберется в себе и выберет наконец девушку, с которой хочет идти по жизни и взрослеть как мужчина», — рассказал исполнитель роли Вани Алексей Лукин.

«Мне кажется, истории наших героев вполне реалистичны, поэтому за ними интересно наблюдать. Есть над чем и посмеяться, и задуматься», — считает актриса Анна Уколова.

Кто снялся в сериале «Ивановы-Ивановы»

В проекте снялись Михаил Трухин, Анна Уколова, Станислав Дужников, Алексей Лукин, Анна Невская, Никита Тарасов, Андрей Леонов, Юля Сорокина и Юрий Ицков.