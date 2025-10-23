Дата выхода сериала «Из многих»: расписание выхода серий

7 ноября на платформе Apple TV+ стартует сериал Винса Гиллигана и Байрона Ховарда «Из многих». Действие проекта разворачивается в Альбукерке. По сюжету писательница Кэрол Стурка спасает мир от вируса счастья.

Кто снялся в сериале «Из многих»

В проекте снялись Рэй Сихорн, Каролина Выдра, Дженнифер Браво, Маккензи Скотт, Мириам Шор, Самба Шутте, Карлос Мануэль Весга и Джоэнн Мари.

Трейлер сериала «Из многих»

Расписание выхода эпизодов сериала «Из многих»