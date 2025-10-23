Видео
Из многих сериал: дата выхода серий и расписание — трейлер
Фильмы и сериалы

23 октября, 18:15

1 мин.

Дата выхода сериала «Из многих»: расписание выхода серий

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Из многих», реж. Винс Гиллиган, Байрон Ховард, Apple TV+
Фото Кадр из сериала «Из многих», реж. Винс Гиллиган, Байрон Ховард, Apple TV+

7 ноября на платформе Apple TV+ стартует сериал Винса Гиллигана и Байрона Ховарда «Из многих». Действие проекта разворачивается в Альбукерке. По сюжету писательница Кэрол Стурка спасает мир от вируса счастья.

Кто снялся в сериале «Из многих»

В проекте снялись Рэй Сихорн, Каролина Выдра, Дженнифер Браво, Маккензи Скотт, Мириам Шор, Самба Шутте, Карлос Мануэль Весга и Джоэнн Мари.

Трейлер сериала «Из многих»

Расписание выхода эпизодов сериала «Из многих»

1 серия 7 ноября
2 серия 7 ноября
3 серия 14 ноября
4 серия 21 ноября
5 серия 28 ноября
6 серия 1 декабря
7 серия 12 декабря
8 серия 19 декабря
9 серия 26 декабря
Календарь премьер зарубежных сериалов 2025 года.Календарь премьер зарубежных сериалов 2025 года

