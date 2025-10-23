Дата выхода сериала «Из многих»: расписание выхода серий

23 октября, 18:15
7 ноября на платформе Apple TV+ стартует сериал Винса Гиллигана и Байрона Ховарда «Из многих». Действие проекта разворачивается в Альбукерке. По сюжету писательница Кэрол Стурка спасает мир от вируса счастья.
В проекте снялись Рэй Сихорн, Каролина Выдра, Дженнифер Браво, Маккензи Скотт, Мириам Шор, Самба Шутте, Карлос Мануэль Весга и Джоэнн Мари.
|1 серия
|7 ноября
|2 серия
|7 ноября
|3 серия
|14 ноября
|4 серия
|21 ноября
|5 серия
|28 ноября
|6 серия
|1 декабря
|7 серия
|12 декабря
|8 серия
|19 декабря
|9 серия
|26 декабря