3 сезон сериала «Извне»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 12:05
22 сентября на MGM+ прошла премьера первого эпизода третьего сезона сериала «Извне». Научно-фантастический хоррор рассказывает о затерянном в лесу американском городке, из которого невозможно выбраться.
В сериале снялись Хэролд Перрино, Каталина Сандино Морено, Эйон Бэйли, Дэвид Алпей, Элизабет Сондерс, Скотт Маккорд, Рики Хе и Хлоя Ван Ландшут.
|1 серия
|22 сентября
|2 серия
|29 сентября
|3 серия
|6 октября
|4 серия
|13 октября
|5 серия
|20 октября
|6 серия
|27 октября
|7 серия
|3 ноября
|8 серия
|10 ноября
|9 серия
|17 ноября
|10 серия
|24 ноября