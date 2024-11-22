Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Как приручить дракона фильм 2025: тизер и дата выхода — актеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:25

1 мин.

Опубликован тизер фильма «Как приручить дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Как приручить дракона», реж. Дин ДеБлуа / DreamWorks Pictures
Фото Кадр из фильма «Как приручить дракона», реж. Дин ДеБлуа / DreamWorks Pictures
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Universal Pictures опубликовал тизер игрового ремейка «Как приручить дракона». Режиссером и сценаристом адаптации одноименного мультфильма выступил Дин ДеБлуа, работавший над всеми тремя частями анимационного проекта.

По сюжету картины на суровом острове Олух викинги и драконы на протяжении поколений были заклятыми врагами. Однако сын вождя Иккинг бросил вызов многовековым устоям, подружившись с драконом Беззубиком.

Кто снялся в фильме «Как приручить дракона»

В картине снялись Мэйсон Темз, Нико Паркер, Джерард Батлер, Джулиан Деннисон, Бронвин Джеймс, Гарри Тревальдвин, Ник Фрост, Рут Кодд и Ник Корнуолл.

Тизер фильма «Как приручить дракона»

Когда выйдет фильм «Как приручить дракона»

Премьера фильма «Как приручить дракона» запланирована на 13 июня 2025 года.

Моана 2: что известно&nbsp;&mdash; дата выхода, трейлер и&nbsp;сюжет, создатели. «Моана 2»: что известно о сиквеле приключенческого мультфильма от студии Disney

Фильмы
Новости холдинга
Россия послала сигнал Западу. Что пишут СМИ о запуске «Орешника»
Минобороны РФ сообщило об успешном поражении «Орешником» объекта ОПК в Днепре
Тренер Владимир Горинов вымогал деньги у борцов с нарушением слуха
Турнир UFC Fight Night 248 пройдет в Макао в субботу, 23 ноября
Овечкина сломали, чтобы он не догнал Гретцки? А что, а вдруг? У российского форварда самая тяжелая травма в карьере
Меркель указала на последствия отказа от российского газа для ФРГ
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Кто снялся в сериале «Дети перемен»: актеры и роли

Olimpbet awards

Кубок года по футболу