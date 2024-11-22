Опубликован тизер фильма «Как приручить дракона»

Сегодня, 16:25
Universal Pictures опубликовал тизер игрового ремейка «Как приручить дракона». Режиссером и сценаристом адаптации одноименного мультфильма выступил Дин ДеБлуа, работавший над всеми тремя частями анимационного проекта.
По сюжету картины на суровом острове Олух викинги и драконы на протяжении поколений были заклятыми врагами. Однако сын вождя Иккинг бросил вызов многовековым устоям, подружившись с драконом Беззубиком.
В картине снялись Мэйсон Темз, Нико Паркер, Джерард Батлер, Джулиан Деннисон, Бронвин Джеймс, Гарри Тревальдвин, Ник Фрост, Рут Кодд и Ник Корнуолл.
Премьера фильма «Как приручить дракона» запланирована на 13 июня 2025 года.