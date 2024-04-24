Комедия «Как я встретил ее маму» выйдет в российский прокат 9 мая

9 мая в российский прокат выйдет комедия «Как я встретил ее маму» от режиссера Егора Сальникова («Смотри как я»). Сценарий фильма написал Левон Айрапетян, для него это дебютный проект.

Сюжет картины сосредоточен на кавказце Давиде, который хочет жениться на русской девушке Алене, но ее мама против, поэтому родственник Давида решает по старой традиции украсть невесту. Позже выясняется, что невеста украдена не та, Давид держит кое-что в секрете от своей семьи, а гости уже собрались праздновать. Свадьба должна состояться несмотря ни на что.

В фильме снялись Грант Тохатян, Мамука Патарава, Дмитрий Красилов, Наталья Щукина, Армэн Арушанян, Елизавета Кононова, Эвелина Бледанс, Арарат Кещян, Георгий Громов и Вячеслав Степанян.

«Как я встретил ее маму» выйдет в российских кинотеатрах 9 мая.