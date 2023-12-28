Какие фильмы покажут в кинотеатрах на новогодние праздники в Москве

Во время новогодних праздников и выходных (с 30 декабря по 7 января) жители и гости Москвы могут не только посетить тематические фестивали, площадки и выставки, но и сходить в кино на новогодние премьеры.

«Три богатыря и Пуп Земли» (28 декабря). Всем давно известные и полюбившиеся три богатыря отправляются в очередное путешествие. В этот раз им нужно узнать, что же было на земле давным-давно. Князь, конь Юлий, Горыныч и другие любимые мультперсонажи подарят заряд позитива и веселья и наконец выяснят, что же такое Пуп Земли.

«Великолепная пятерка» (28 декабря). Бродячий пес Самсон и любимица прима-балерины театра собачка Марго отправляются на поиски уникальной диадемы, принадлежавшей императрице Екатерине Второй. Без драгоценности не состоится знаменитый на весь мир балет «Лебединое озеро». Его судьба в собачьих лапах.