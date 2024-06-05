Где смотреть сериал «Калимба» с Федором Бондарчуком

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16 мая состоялась премьера сериала «Калимба». Режиссером проекта выступил Нурбек Эген («Переговорщик»).

Сюжет многосерийного триллера сосредоточен на амбициозном профессоре психиатрии Викторе Мещерском, который проводит опасный психологический эксперимент, далекий от профессиональной этики.

В проекте снялись Федор Бондарчук, Алена Михайлова, Сергей Гармаш, Петр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко, Константин Плотников, Юлия Волкова, Дмитрий Воробьев и Джал Ибрагимов.

Все эпизоды сериала «Калимба» выходят на платформе Okko. Первые четыре серии уже доступны к просмотру.