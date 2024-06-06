Кто снялся в сериале «Калимба»
Премьера 5 серии сериала «Калимба» состоится 6 июня
На Okko вышел пятый эпизод сериала «Калимба» Нурбека Эгена («Переговорщик»). По сюжету профессор психиатрии Виктор Мещерский решается на психологический эксперимент далекий от профессиональной этики.
Кто снялся в сериале «Калимба»
- Федор Бондарчук (профессор психиатрии Виктор Мещерский);
- Алена Михайлова (Катя — бывшая девушка Елисея);
- Сергей Гармаш (Степан);
- Петр Скворцов (Рома — наркодилер);
- Елизавета Шакира (Наташа — водитель, сбившая человека);
- Сергей Горошко (Елисей — бывший парень Кати);
- Константин Плотников (Андрей — бывший журналист);
- Юлия Волкова (Татьяна — жертва насильника);
- Дмитрий Воробьев (Сергей Аркадьевич — пострадавший в ДТП);
- Джал Ибрагимов (Нурлан — насильник);
- Михаил Хмуров (Сергей Брындин — старший следователь СК);
- Сергей Городничий (Дмитрий Заварзин);
- Полина Маликова (Тома);
- Александр Ратников (Антон Градов);
- София Сучкова (Алиса);
- Елена Радевич (Женя — мама Кати).
Премьера 6 эпизода сериала «Калимба» состоится 13 июня.