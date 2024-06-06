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Калимба сериал 2024: кто снялся, актеры и роли — Федор Бондарчук, Сергей Гармаш
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:30

1 мин.

Кто снялся в сериале «Калимба»

Премьера 5 серии сериала «Калимба» состоится 6 июня
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Калимба»
Фото Кадр из сериала «Калимба»
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На Okko вышел пятый эпизод сериала «Калимба» Нурбека Эгена («Переговорщик»). По сюжету профессор психиатрии Виктор Мещерский решается на психологический эксперимент далекий от профессиональной этики.

Кто снялся в сериале «Калимба»

  • Федор Бондарчук (профессор психиатрии Виктор Мещерский);
  • Алена Михайлова (Катя — бывшая девушка Елисея);
  • Сергей Гармаш (Степан);
  • Петр Скворцов (Рома — наркодилер);
  • Елизавета Шакира (Наташа — водитель, сбившая человека);
  • Сергей Горошко (Елисей — бывший парень Кати);
  • Константин Плотников (Андрей — бывший журналист);
  • Юлия Волкова (Татьяна — жертва насильника);
  • Дмитрий Воробьев (Сергей Аркадьевич — пострадавший в ДТП);
  • Джал Ибрагимов (Нурлан — насильник);
  • Михаил Хмуров (Сергей Брындин — старший следователь СК);
  • Сергей Городничий (Дмитрий Заварзин);
  • Полина Маликова (Тома);
  • Александр Ратников (Антон Градов);
  • София Сучкова (Алиса);
  • Елена Радевич (Женя — мама Кати).

Премьера 6 эпизода сериала «Калимба» состоится 13 июня.

Калимба, 2024. Дата выхода сериала «Калимба» с Федором Бондарчуком: расписание релиза эпизодов

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