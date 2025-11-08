Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Камбэк» с Александром Петровым

На платформе «Кинопоиск» вышли семь из восьми эпизодов сериала «Камбэк». Сюжет проекта сосредоточен на школьниках, помогающих бродяге вспомнить прошлое.

Кто снялся в сериале «Камбэк»

В проекте снялись Александр Петров, Алексей Чадов, Василиса Коростышевская, Илларион Маров, Хетаг Хинчагов, Григорий Столбов, Андрей Дудников, Полина Воронина, Александр Югов и Ольга Воронина.

Трейлер сериала «Камбэк»

Восьмой и заключительный эпизод сериала «Камбэк» выйдет 15 ноября.