Суперниндзя
Новости
Камбэк сериал: когда выйдет финальная 8 серия — Александр Петров
Фильмы и сериалы

8 ноября, 17:00

1 мин.

Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Камбэк» с Александром Петровым

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Камбэк», реж. Динар Гарипов, «Кинопоиск»
Фото Кадр из сериала «Камбэк», реж. Динар Гарипов, «Кинопоиск»

На платформе «Кинопоиск» вышли семь из восьми эпизодов сериала «Камбэк». Сюжет проекта сосредоточен на школьниках, помогающих бродяге вспомнить прошлое.

Кто снялся в сериале «Камбэк»

В проекте снялись Александр Петров, Алексей Чадов, Василиса Коростышевская, Илларион Маров, Хетаг Хинчагов, Григорий Столбов, Андрей Дудников, Полина Воронина, Александр Югов и Ольга Воронина.

Трейлер сериала «Камбэк»

Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Камбэк»

Восьмой и заключительный эпизод сериала «Камбэк» выйдет 15 ноября.
5
Сериалы
  • Vitalick

    Ждееем

    09.11.2025

  • Labubal

    ничего там интересного, игра на троещку,муз сопровождение можнт зацепит

    09.11.2025

  • Labubal

    а что не нравится, классные же

    09.11.2025

  • Jubmoj

    Говорят интересный сериал, надо глянуть, потом напишу :flushed:

    09.11.2025

  • Djibits

    В другие актеры у нас есть?:joy::joy:

    08.11.2025