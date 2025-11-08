Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Камбэк» с Александром Петровым

8 ноября, 17:00
На платформе «Кинопоиск» вышли семь из восьми эпизодов сериала «Камбэк». Сюжет проекта сосредоточен на школьниках, помогающих бродяге вспомнить прошлое.
В проекте снялись Александр Петров, Алексей Чадов, Василиса Коростышевская, Илларион Маров, Хетаг Хинчагов, Григорий Столбов, Андрей Дудников, Полина Воронина, Александр Югов и Ольга Воронина.
Vitalick
Ждееем
09.11.2025
Labubal
ничего там интересного, игра на троещку,муз сопровождение можнт зацепит
09.11.2025
Labubal
а что не нравится, классные же
09.11.2025
Jubmoj
Говорят интересный сериал, надо глянуть, потом напишу :flushed:
09.11.2025
Djibits
В другие актеры у нас есть?:joy::joy:
08.11.2025