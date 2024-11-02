Канье Уэст снял документальный фильм о своей жизни за 1 млрд долларов

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Издание Variety сообщило, что музыкант Канье Уэст снял о себе документальный фильм, получивший название In Who's Name? («Во имя кого?»). Бюджет проекта составил 1 миллиард долларов.

Лента снималась на протяжении последних шести лет. К ее созданию Канье Уэст привлек 18-летнего (на момент старта работы) Николаса Баллестероса.

В документальном фильме использованы ранее неопубликованные материалы, снятые на iPhone. Согласно описанию, проект «обещает предложить уникальную и кинематографическую перспективу публичной трансформации Йе» (Уэст сменил имя на Йе в 2021 году, — Прим. Ред.).

Выход первого проморолика документального фильма «Во имя кого?» запланирован на 7 ноября.