Стал известен состав жюри 77-го Каннского международного кинофестиваля

Сегодня, 22:00
Каннский международный кинофестиваль объявил состав жюри. В его состав вошли:
японский режиссер Хирокадзу Корээда («Монстр»);
французский актер Омар Си («1+1»);
турецкая сценаристка Эбру Джейлан («О сухой траве»);
американская актриса Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»);
ливанская актриса и сценаристка Надин Лабаки («Капернаум»);
испанский актер и режиссер Хуан Антонио Байона («Общество снега»);
итальянский актер Пьерфранческо Фавино («Лучшие годы»);
Председательницей жюри основной программы стала Грета Гервиг («Барби»).
77-й Каннский кинофестиваль начнется 14 мая, а его победителей объявят 25 мая.