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Каннский кинофестиваль 2024: председатель и члены жюри, дата
Фильмы и сериалы

Сегодня, 22:00

1 мин.

Стал известен состав жюри 77-го Каннского международного кинофестиваля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать»
Фото Кадр из фильма «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать»
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Каннский международный кинофестиваль объявил состав жюри. В его состав вошли:

  • французская актриса Ева Грин («Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать»);

  • японский режиссер Хирокадзу Корээда («Монстр»);

  • французский актер Омар Си («1+1»);

  • турецкая сценаристка Эбру Джейлан («О сухой траве»);

  • американская актриса Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»);

  • ливанская актриса и сценаристка Надин Лабаки («Капернаум»);

  • испанский актер и режиссер Хуан Антонио Байона («Общество снега»);

  • итальянский актер Пьерфранческо Фавино («Лучшие годы»);

Председательницей жюри основной программы стала Грета Гервиг («Барби»).

77-й Каннский кинофестиваль начнется 14 мая, а его победителей объявят 25 мая.

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