Стали известны лауреаты 77-го Каннского кинофестиваля

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Стали известны победители 77-го Каннского кинофестиваля. «Золотую пальмовую ветвь» получила картина «Анора» Шона Бэйкера, который в 2021 году был номинирован на эту награду за фильм «Красная ракета».

Председательницей жюри основной программы была Грета Гервиг («Маленькие женщины», «Барби»).

Кроме того, в его составе были французская актриса Ева Грин, японский режиссер Хирокадзу Корээда, французский актер Омар Си, турецкая сценаристка Эбру Джейлан, американская актриса Лили Гладстоун, ливанская актриса и сценаристка Надин Лабаки, испанский актер и режиссер Хуан Антонио Байона и итальянский актер Пьерфранческо Фавино.

Список победителей 77-го Каннского кинофестиваля

«Золотая пальмовая ветвь» — «Анора», Шон Бэйкер.

Гран-при — «Все, что мы представляем как свет», Паял Кападиа.

Приз жюри — «Эмилия Перес», Жак Одиар.

Лучший режиссер — Мигел Гомиш, «Большое путешествие».

Лучшая мужская роль — Джесси Племонс, «Виды доброты».

Лучшая женская роль — Адриана Пас, Селена Гомес, Карла Гаскон и Зои Салдана, «Эмилия Перес».

Лучший сценарий — «Вещество», Корали Фаржа.

«Золотая камера» (лучший дебют) — «Арманд», Хальвдан Ульман Тендель.

«Золотая пальмовая ветвь» за лучший короткометражный фильм — The Man Who Could Not Remain Silent, Небойша Слиепчевич.

Победители секции «Особый взгляд»