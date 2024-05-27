Стали известны лауреаты 77-го Каннского кинофестиваля

Сегодня, 14:40
Стали известны победители 77-го Каннского кинофестиваля. «Золотую пальмовую ветвь» получила картина «Анора» Шона Бэйкера, который в 2021 году был номинирован на эту награду за фильм «Красная ракета».
Председательницей жюри основной программы была Грета Гервиг («Маленькие женщины», «Барби»).
Кроме того, в его составе были французская актриса Ева Грин, японский режиссер Хирокадзу Корээда, французский актер Омар Си, турецкая сценаристка Эбру Джейлан, американская актриса Лили Гладстоун, ливанская актриса и сценаристка Надин Лабаки, испанский актер и режиссер Хуан Антонио Байона и итальянский актер Пьерфранческо Фавино.
Гран-при — «Все, что мы представляем как свет», Паял Кападиа.
Приз жюри — «Эмилия Перес», Жак Одиар.
Лучший режиссер — Мигел Гомиш, «Большое путешествие».
Лучшая мужская роль — Джесси Племонс, «Виды доброты».
Лучшая женская роль — Адриана Пас, Селена Гомес, Карла Гаскон и Зои Салдана, «Эмилия Перес».
Лучший сценарий — «Вещество», Корали Фаржа.
«Золотая камера» (лучший дебют) — «Арманд», Хальвдан Ульман Тендель.
«Золотая пальмовая ветвь» за лучший короткометражный фильм — The Man Who Could Not Remain Silent, Небойша Слиепчевич.
Приз жюри — «История Сулеймана», Борис Ложкин.
Лучший режиссер — «Проклятые», Роберто Минервини / «Как стать морской птицей», Рунгано Ниони.
Приз лучшему актеру — Абу Сангаре, «История Сулеймана».
Приз лучшей актрисе — Анасуя Сенгупта, «Бесстыдный».
Приз за молодость — «Черт возьми!», Луиз Курвуазье.
Особое упоминание — «Нора», Тофик Алзаиди.