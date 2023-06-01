Канны-2023: кто получил Золотую пальмовую ветвь и другие награды

На Лазурном берегу завершился 76-й Каннский фестиваль. Жюри, которое в этом году возглавлял шведский режиссер Рубен Эстлунд, присудило главный приз французской ленте «Анатомия падения». Снявшая эту судебную драму Жюстин Трие стала лишь третьей женщиной в истории киносмотра, которая получила Золотую пальмовую ветвь: она смогла повторить триумф Джейн Кэмпион («Пианино») и Жюлии Дюкорно («Титан»).

Вторую по значимости награду, Гран-при жюри, вручили британцу Джонатану Глейзеру. Его работа «Зона интересов» является экранизацией одноименного романа Мартина Эмиса, в центре которого — жизнь коменданта Освенцима и его семьи. Приз жюри достался меланхоличной драме «Опавшие листья» финского кинематографиста Аки Каурисмяки.

Лучшим режиссером стал уроженец Вьетнама Чан Ань Хунг: его ленту «Рагу Додена Буффана» наверняка оценят гурманы, ведь большую часть времени в кадре либо едят, либо готовят, либо говорят о еде.

Турчанка Мэрвэ Диздар («О сухой траве») и японец Кодзи Якусё («Прекрасные дни») были отмечены наградами за актерскую игру, а Юдзи Сакамото — за сценарий к драме «Монстр».

Почетную Пальмовую ветвь в этом году разделили сразу две голливудских звезды: Майкл Дуглас и Харрисон Форд. И если о признании Дугласа было объявлено заранее, то Форду устроили сюрприз перед премьерой последнего фильма об Индиане Джонсе.