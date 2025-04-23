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Каньон Рэнсом сериал 2025: дата выхода и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:45

1 мин.

Где смотреть вестерн-сериал «Каньон Рэнсом»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Каньон Рэнсом», реж. Аманда Марсалис, Netflix
Фото Кадр из сериала «Каньон Рэнсом», реж. Аманда Марсалис, Netflix
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17 апреля состоялась премьера всех эпизодов вестерн-сериала «Каньон Рэнсом». Режиссером экранизации серии одноименных любовных романов Джоди Томас выступила Аманда Марсалис («Больница Питт»).

«Каньон Рэнсом» рассказывает о трех династиях потомственных скотоводов. В центре сюжета проекта — Статен Киркленд, который защищает родные земли и свою любовь от внезапно приехавшего в город загадочного ковбоя.

Кто снялся в сериале «Каньон Рэнсом»

В проекте снялись Минка Келли, Джош Дюамель, Филип Уинчестер, Лиззи Грин, Оуэн Мэкен, Гарретт Вэрэйнг, Джек Шумахер, Татанка Минс и Марианли Техада.

Трейлер сериала «Каньон Рэнсом»

Где смотреть сериал «Каньон Рэнсом»

Все эпизоды сериала «Каньон Рэнсом» доступны для просмотра на платформе Netflix.

Ранее мы рассказывали, каким получился вестерн «Горизонты: Часть первая» Кевина Костнера.

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