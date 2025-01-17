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Капитан Америка Новый мир 2025: тизер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:05

1 мин.

Вышел новый тизер фильма «Капитан Америка: Новый мир»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Капитан Америка: Новый мир», реж. Джулиус Она / Marvel Studios
Фото Кадр из фильма «Капитан Америка: Новый мир», реж. Джулиус Она / Marvel Studios
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Marvel Entertainment опубликовал новый тизер фильма «Капитан Америка: Новый мир». Режиссером проекта выступил Джулиус Она («Люс», «Парадокс Кловерфилда»).

В центре сюжета — Сэм Уилсон (Энтони Маки), сменивший Стива Роджерса (Крис Эванс) на «посту» Капитана Америки. «Новый мир» расскажет, как супергерой без вакцины суперсолдата будет справляться с насущными угрозами.

В новом тизере также представлен новый Сокол по имени Хоакин Торренс (Дэнни Рамирес), первый лейтенант Военно-воздушных сил США, который работает с Сэмом Уилсоном.

Тизер фильма «Капитан Америка: Новый мир»

Дата выхода фильма «Капитан Америка: Новый мир»

Зарубежная премьера фильма «Капитан Америка: Новый мир» пройдет 14 февраля.

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