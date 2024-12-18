Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Капитан Америка Новый мир фильм 2025: дата выхода и тизер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:45

1 мин.

Marvel Entertainment показал новый тизер фильма «Капитан Америка: Новый мир»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Капитан Америка: Новый мир», реж. Джулиус Она / Marvel Studios
Фото Кадр из фильма «Капитан Америка: Новый мир», реж. Джулиус Она / Marvel Studios
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Marvel Entertainment показал новый тизер фильма «Капитан Америка: Новый мир». Режиссером проекта выступил Джулиус Она («Люс», «Парадокс Кловерфилда»). По сюжету новый Капитан Америка пытается сотрудничать с президентом США и сохранять независимость.

что, если, marvel. Дата выхода 3-го сезона сериала Marvel «Что, если?»: расписание релиза эпизодов

Кто снялся в фильме «Капитан Америка: Новый мир»

В картине снялись Энтони Маки, Роза Салазар, Харрисон Форд, Лив Тайлер, Джанкарло Эспозито, Тим Блейк Нельсон, Шира Хаас, Дэнни Рамирес, Такэхиро Хира и Карл Ламбли.

Тизер фильма «Капитан Америка: Новый мир»

Когда выйдет фильм «Капитан Америка: Новый мир»

Зарубежная премьера фильма «Капитан Америка: Новый мир» пройдет 14 февраля.

Актеры которые сыграли в&nbsp;экранизациях комиксов и&nbsp;Марвел (Marvel) и&nbsp;Диси (DC). По обе стороны: 11 актеров, сыгравших в экранизациях комиксов и Marvel, и DC

Фильмы
Новости холдинга
Турция собирает силы у границы с Сирией. Что пишут СМИ
Кто баллотируется на пост канцлера Германии. 5 фактов о Саре Вагенкнехт
Бой-реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21 декабря
Биография Владислава Дикиджи: карьера и жизнь российского фигуриста
Капризов – главная русская звезда НХЛ прямо сейчас. Он штампует дубли, метит в MVP регулярки и никак не определится со своим будущим
Детский омбудсмен Ярославская намерена посетить семью многоженца с 14 детьми
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Вышел трейлер фильма «Каратэ-пацан: Легенды»