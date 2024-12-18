Вышел трейлер фильма «Каратэ-пацан: Легенды»

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Sony Pictures Entertainment опубликовал трейлер фильма Джонатана Энтвистла («Здравствуй, будущее!») «Каратэ-пацан: Легенды». Картина расскажет, как развивалась история о мальчике, который победил в соревнованиях по кунг-фу, а также помогавшем ему достичь цели пожилом мастере.

Кто снялся в фильме «Каратэ-пацан: Легенды»

В картине снялись Джеки Чан, Бен Ван, Ральф Маччио, Мин-На Вэнь, Джошуа Джексон, Шонетт Рене Уилсон, Сэди Стэнли, Арамис Найт и Уайатт Олефф.

Трейлер фильма «Каратэ-пацан: Легенды»

Когда выйдет фильм «Каратэ-пацан: Легенды»

Мировая премьера фильма «Каратэ-пацан: Легенды» пройдет 30 мая 2025 года. Официальной информации о выходе ленты в России пока нет.