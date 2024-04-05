Фильм «Каскадеры» с Райаном Гослингом и Эмили Блант выйдет 3 мая

3 мая состоится мировая премьера фильма Дэвида Литча «Каскадеры» с Райаном Гослингом и Эмили Блант.

По сюжету отошедший от дел каскадер (Гослинг) возвращается в профессию, чтобы помочь бывшей девушке (Блант) снять многомиллионный блокбастер. Правда, прийти к успеху становится сложнее после пропажи исполнителя главной роли.

В картине снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Ханна Уэддингхэм, Тереза Палмер, Стефани Сюй, Уинстон Дьюк, Зара Майклс и Дэвид Коллинз.

«Каскадеры» выйдут в мировой прокат 3 мая.